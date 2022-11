Il pianto di Williams per il nonno morto prima del suo esordio ai mondiali

Leggi su agi

(Di martedì 22 novembre 2022) AGI - Alla fine della partita pareggiata con gli Usa, il difensore gallese Necoha alzato le braccia al cielo in lacrime, poi su Instagram ha rivelato il motivo: aveva esordito nel mondiale in Qatar meno di 24 ore dopo la morte dell'amatoche lo seguiva in ogni sua partita. "La notizia più dura della mia vita me l'ha comunicata mia madre la seradella gara", ha raccontato su Instagram il 21enne che gioca in Premier League nel Nottingham Forest, "miomi ha seguito in tutto il mondo per vedermi giocare fin da quando ho cominciato all'eta' di sei anni al Liverpool", il club in cuiè cresciuto. "Non mi diceva mai se ero stato bravo perché mi esortava a migliorare sempre, ogni giorno, ed è il motivo per cui sono qui oggi", ha dichiarato il difensore gallese che ha ...