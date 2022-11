(Di martedì 22 novembre 2022) Caos in vianei cosiddetti “Fabbricati pesanti” per via del maltempo. Decine disono scesi ine hanno bloccato la carreggiata con cassonetti in plastica in segno di protesta., caos in viainSecondo quanto riferiscono alcuni abitanti, le forti raffiche di vento di oggi avrebbero L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Teleclubitalia.it

Serie A TIM L'Inter pareggia con il Sassuolo, Roma e Fiorentina vincono ein testa alla classifica Giacinti decisiva al Tre Fontane, Tomaselli e Chawinga protagoniste ...provano anche(...Viaggia a un ritmo da playoff un'altra neopromossa, il, che stende il Francavilla (2 - 0) con il brasiliano Gladestony e l'esperto Nocciolini. Primo successo stagionale per la Viterbese, ... Giugliano, volano lamiere in strada: residenti in rivolta in via Casacelle Inarrestabili le giallorosse della maggior serie. Quattordicesima vittoria su 15 match giocati fin qui in stagione, in tutte le competizioni. Vola la Roma. Prima in classifica con 24 punti, seguita da ...L’AS Roma femminile batte per 2-0 la Sampdoria Women e mantiene il primato in classifica. Per le giallorosse un gol per tempo. L’AS Roma donne batte anche la Sampdoria Femminile e si tiene la vetta so ...