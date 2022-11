GF Vip | ex gieffina pronta a Uomini e Donne | “Potrei propormi come tronista”

(Di martedì 22 novembre 2022) Reduce dall’avventura al GF Vip, Cristina Quaranta si è raccontata in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni. Oltre a parlare dell’esperienza vissuta nel noto reality, l’ex volto di Non è la Rai si è proposta per un altro chiacchierato programma di Canale 5. “” – Dopo qualche anno lontano dai riflettori, la Quaranta L'articolo

361 Magazine

L'exinfatti ha 26 anni (la fidanzata del papà invece 25). Oggi però tante coppie hanno grandi differenze d'età , non sembra più essere un problema. E a giudicare dallo scatto condiviso ...L'esplosiva venezuelana Oriana Marzoli ha decisamente animato le dinamiche in casa "GF7". Dopo ... La sensualeha accusato il colpo, comparendo persino in lacrime al termine della puntata . Antonino Spinalbese riceve un messaggio dai fan di Ginevra: la sua reazione La discussa gieffina boccia una possibile relazione tra l'ex tronista e la modella: "A lui non frega niente" Una risposta poco gentile di Nikita Pelizon, ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...