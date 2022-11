“Colpa di Selvaggia” Ballando | succede dopo l’eliminazione di Lorenzo Biagiarelli

(Di martedì 22 novembre 2022) Nonostante, checché ne dicano, abbia dimostrato di saper essere un bravo aspirante ballerino, il destino dicon le stelle di Milly Carlucci è sempre sembrato chiaro. Segnato. La sua eliminazione, sabato scorso, ha attirato considerazioni, come quelle di Anna Pettinelli ed Alberto Matano. L’essere compagno della giudiceLucarelli ha influenzato tanto. Fin troppe critiche dalla giuria. A commentare esaustivamentedicon le stelle ci ha pensato Mara Venier, sempre su Rai 1, in quel di Domenica In, dov’erano ospiti appunto Anna Pettinelli ed Alberto Matano, che si sono trovati più o meno d’accordo sulla motivazione che ha spinto fuori dal talent di Milly Carlucci il ...

Ospite da Mara Venier a Domenica In la conduttrice ha dichiarato cheLucarelli (indirettamente) avrebbe un po' diper l'uscita del suo compagno. >>> Settimana del Black Friday Fino al ...Anna Pettinelli a Domenica in ieri si è espressa sull'eliminazione di Lorenzo Biagiarelli, dando un pò laLucarelli. Nella serata di sabato è andata in onda l'e nnesima puntata di Ballando con le stelle, la quale è stata sicuramente ricca di tanti colpi di scena. A sorpresa è stato ...Tra questi, vi era una famosa conduttrice che ha incolpato la giornalista e giurata del talent show condotto da Milly Carlucci, dicendo che sarebbe stata proprio lei a condurre il ragazzo verso il bal ...La giornalista è stata accusata di essere insensibile alla morte della madre per essere apparsa in tv a poche ore dalla sua scomparsa: "Abituati alla strumentalizzazione del dolore" ...