Coca-Cola PizzaVillage@Home | concluso il tour 2022 Pronti per il 2023

(Di martedì 22 novembre 2022)il. Dopo il successo in tutta Italia, ci si prepara alche toccherà 5 regioni italiane. Milano, 22 novembre– Con la tappa di Milano, si è appena chiusa la terza edizione del. I risultati, ancora una volta, raccontano un indiscusso successo dell’iniziativa, con il sold out registrato in

con le due edizioni sull'uso consapevole dell'acqua, che ha ricevuto il finanziamento non condizionato di TheFoundation, o con azioni di coordinamento per la valorizzazione delle DOP e ...Main sponsor: UnipolSai Assicurazioni, Eni,Partner istituzionale: Intesa Sanpaolo Partner logistico: Poste Italiane, Number 1 Logistics Group, Gruppo Lactalis in Italia.Nel 2023 si cresce ulteriormente con un tour che toccherà 5 regioni italiane. Milano, 22 novembre 2022 – Con la tappa di Milano, si è appena chiusa la terza edizione del Coca-Cola PizzaVillage@Home. I ...Dopo il successo in tutta Italia, ci si prepara al 2023. Bilancio del triennio 2020-2021-2022, con un marcato “segno più”. Nel 2023 si cresce ulteriormente ...