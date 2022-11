‘Cercando l’invisibile nel visibile’ | al via la III edizione dell’Intelligence Week

(Di martedì 22 novembre 2022) Dopo le due precedenti edizioni, tenutesi in modalità virtuale, torna, questa volta in presenza, l’ormai tradizionale appuntamento con l’Intelligence, organizzata da i, joint venture di V&A – Vento & Associati e Dune, con il supporto della Associazione Culturale Corte Sconta, di Strategic Risk Consulting, ed in partnership con Esso Italiana, FNM, Deloitte Legal, BrianzAcque, ITA-ICE, Partecipazioni, e Fondazione Stelline. La secondasi era svolta nel gennaio scorso, poche settimane prima del conflitto russo-ucraino, e da allora lo scenario globale intorno a noi è profondamente mutato. Ecco perché l’evento che si svolgerà nelle due giornate del 23 e 30 novembre, presso il Palazzo delle Stelline a Milano, con il titolo “Cercandonel visibile: nuove sfide nella transizione ...

La Stampa

...verso scelte più sostenibili per favorire'ambiente e ridurre'... a partire dalla mobilità,di rendersi meno dipendente ...sforzo su cui tuttavia peserebbe una zavorra fino ad oggi...In più, stiamodi riparare tutte le infrastrutture ...e di fare in modo che chi ha perso casa non abbia problemi per'... Certo, un confine, nella testa delle persone, sembra essersi ... “I nostri viaggi paralleli nell’ignoto, con l’occhio dell’artista e della scienziata”