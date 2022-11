Calciomercato Milan – Idea Mendes | via Leao | dentro Cristiano Ronaldo

Era un grande tifoso del. L'annuncio della famiglia: ''Questa notte alle 4 il nostro caro Bobo ci ha lasciato. A chi gli chiedeva come stava, anche negli ultimi istanti, ha sempre risposto '..., serve fare spazio per Aouar e Ziyech: il piano dei rossoneri Houssem Aouar © LaPresseNel mirino milanista ci sono due giocatori di talento: Houssem Aouar, del Lione, e Hakim Ziyech, del ...Dopo una prima parte di stagione in cui ha visto poco il campo (solo 114'), per Yacine Adli si prospetta una partenza in prestito per sei mesi a gennaio in un club di Serie A o in Europa.il Milan seguirà con attenzione anche Alvarez, mediano classe 1997 dell’Ajax e punto di forza del Messico. Edson piace molto perché può giocare anche da difensore centrale e ha i ritmi giusti per il ...