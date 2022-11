Calciomercato Juve | Soulè in prestito a gennaio | le pretendenti

(Di martedì 22 novembre 2022)potrebbe andare inper trovare spazio per giocare con regolarità, ecco chi lo cerca Matias Soulé potrebbe cambiare andare via in, visto il poco spazio fin qui trovato in bianconero a causa della tanta concorrenza nel reparto offensivo. Come riportato da Tuttosport, lasarebbe propensa a questa soluzione per lasciar crescere l’argentino, viste anche le ben cinque richieste pervenute dalla Serie A. Sampdoria, Spezia, Empoli, Cremonese e Salernitana farebbero carte false per avere a disposizione il giocatore. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BIANCONERI SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

