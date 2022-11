(Di lunedì 21 novembre 2022), 21 nov. (Adnkronos) - Ladiilper l'Massimotra gli indagati in un'inchiesta su presunti concorsi truccati. Lo scorso 30 settembre laaveva chiuso le indagini preliminari relative a procedure concorsuali di selezione per i posti di professore e ricercatore universitario nei confronti di 25 persone, tra cui lo stesso, per i quali si è proceduto con fascicoli autonomi in relazione alle singole vicende. La richiesta per, firmata dall'aggiunto diMaurizio Romanelli e dai pm Carlo Scalas e Bianca Eugenia Baj Macario, riguarda un solo caso di turbativa d'asta e falso mentre per gli altri episodi, inizialmente contestati, è ...

La Svolta

Ladi Milano chiede il processo per l'infettivologo Massimo Galli finito indagato in uno dei ...concorsi pilotati per i posti di professore e ricercatore alla facoltà di medicina dell'...Ladi Milano chiede il processo per l'infettivologo Massimo Galli finito indagato in uno dei ...concorsi pilotati per i posti di professore e ricercatore alla facoltà di medicina dell'... Ultimo'ora: Università: procura Milano chiede processo per infettivologo Galli