Ultime Notizie Roma del 21-11-2022 ore 11 | 10

(Di lunedì 21 novembre 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sulla la certezza è che due terzi delle risorse circa 21 miliardi in deficit saranno destinati a tutelare le famiglie le imprese dal caro energia con un mix di aiuti che va dai crediti d’imposta per le imprese allo sconto benzina il resto ci sono tante misure su cui spingono i partiti Ma che devono fare i conti con una coperta molto corta su una manovra che va verso i 32 miliardi sul piatto resta una decina di miliardi la regola è che ogni misura necessità di coperture nello stesso settore di intervento Vediamo anche cosa succede nel mondo della scuola ne parliamo con Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF è il primo impegno che è stato onorato dal governo questi soldi saranno aggiuntivi rispetto alle risorse pensate nell’ipotesi di contratto e quindi ...

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito In Egitto si svolge Cop27, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito In Egitto si svolge Cop27, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...SOMMA VESUVIANA - “A distanza di giorni dal decreto che azzerava tutte le posizioni organizzative del Comune da parte del sindaco di Somma Vesuviana, non si vedono spiragli: la segreteria generale ha ...(Teleborsa) - La Cina ha riportato tre decessi legati al Covid-19, i primi negli ultimi sei mesi, con l'aumento dei casi di Pechino, saliti al record di quasi quota 1.000 su un totale nazionale ...