Ultime Notizie – Mondiali 2022 | Iran non canta inno | la protesta dei giocatori

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 21 novembre 2022) L’debutta aidi calcio di Qatare idella Nazionale nonno l’prima della partita con l’Inghilterra. Le telecamere indugiano sui volti dei calciatori e del ct Queiroz: nessuno accompagna la musica con le parole, mentre sugli spalti spicca una donnaiana in lacrime. Il gesto deiviene interpretato come una forma dinei confronti della repressione del regime di Teheran verso le proteste in corso nel paese da settimane. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione