Taekwondo | Mondiali 2022 | Vito Dell’Aquila supera l’ostacolo Ababakirov | è in semifinale! Medaglia sicura

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 novembre 2022) Non si ferma. L’azzurro ha battuto il kazako Samirkondopo un equilibratissimo incontro dei quarti di finale per la categoria -58 kg maschile aididi Guadalajara, in Messico, accedendo così in semifinale. Il pass conquistato gli permette dunque di avere la certezza di portare a casa unadalla rassegna iridata; in nottata verrà stabilita qualesi aggiudicherà. Il punteggio finale del quarto appena concluso recita 2-1 per l’azzurro.batte anche l’egiziano Mansour e va ai quarti di finale Nel primo round entrambi gli atleti non si sono affatto risparmiati, ma ...