Scollati dalla realtà Ecco chi deve guidarci | Morani | cannonate al Pd

(Di lunedì 21 novembre 2022) Alessia, è soddisfatta del percorso tracciato sabato dal Pd, che si conclude con le primarie il 19 febbraio? «È una mediazione che non accontenta e non delude nessuno. Io avrei preferito primarie a gennaio, però capisco che le esigenze erano diverse. In ogni caso, ora cominciamo». Ha capito in cosa consiste il congresso costituente? L'impressione è che si ridurrà a un'operazione per far rientrare Articolo Uno e consentire a Elly Schlein di candidarsi alla segreteria. O sbaglio? «La fase costituente serve per allargare il perimetro del Pd e aprire le porte del nostro partito, cosa utile e opportuna in questo momento. Abbiamo la necessità di allargarci, come orizzonte culturale e politico. Tutti quelli che arrivano sono i benvenuti». Non sembra però ci sia la fila. Chi può volere entrare nel Pd? «Penso che dopo che ci saranno le candidature in campo ...