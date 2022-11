Ranking Atp aggiornato a lunedì 21 novembre | Djokovic scala la classifica dopo le Finals

Allargando gli orizzonti al gruppo dei '20 eletti' troviamo due azzurri: Jannik Sinner n.15 e Matteo Berrettini n.16. Un peggioramento chiaro rispetto al 2021 per i due tennisti del Bel Paese, ma è ...È campione per la sesta volta alleFinals - record di Federer eguagliato - maestro più ricco (... Era il suo obiettivo, l'ha raggiunto, e quel numero 5 nelmondiale ora suona un po' fasullo. ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il serbo si aggiudica per la sesta volta il torneo, come lo svizzero, superando il norvegese in due set per 7-5, 6-3 ...