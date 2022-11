(Di lunedì 21 novembre 2022) Il Bilancio dità diPharma Ltd (PPL) per l'esercizio 2021-2022 illustra il percorso ESG di PPL e integra ledità in tutte le sue attività, compresa PCC MUMBAI, India, 21 novembre 2022 /PRNewswire/(PCC) ha integrato il suo framework dità nellastrategia e nelleaziendali quotidiane. Nell'ambito di questa iniziativa, la politica di PCC rispetto ai parametri ambientali, sociali e di governance (ESG) copre lee rispettose dell'ambiente per quanto riguarda la gestione di energia e rifiuti, la gestione del cambiamento climatico, la riduzione dei gas serra, la gestione delle ...

Benzinga Italia

... compresa PCC MUMBAI, India, 21 novembre 2022 /PRNewswire/ - -Care (PCC) ha integrato il suo framework di sostenibilità nella propria strategia e nelle pratiche aziendali quotidiane.... human chorionic gonadotropin hormone (hCG), estrogen, and progesterone areto supporting ...Enterprises Limited, F. Hoffman - La Roche Ltd, Pfizer, Dr. Reddy's Laboratories, Cipla Inc,... Piramal Critical Care (PCC) si impegna a ridurre la propria impronta ambientale e a crescere in modo responsabile attraverso pratiche sostenibili (Adnkronos) - Il Bilancio di sostenibilità di Piramal Pharma Ltd (PPL) per l'esercizio 2021-2022 illustra il percorso ESG di PPL e integra le pratiche di ...The international company's focus on sustainability crosses borders and has reached Northampton County. Mumbai, India-based Piramal Pharma's Critical Care division laid out a commitment Thursday to ...