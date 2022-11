Persino l’Italia avrebbe battuto Qatar e Iran battuto 6-2 dall’Inghilterra

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 21 novembre 2022)con Insigne numero dieci. Sono frasi forti, ce ne rendiamo conto. Soprattutto all’indomani della sconfitta contro l’Austria, con domande post-partita formulate per non creare ulteriori incidenti diplomatic. Ma è la verità. Le prime due partite del Mondiale sono state in linea col grottesco-ridicolo che fin qui il mondo calcistico ha deciso di ingoiare pur di mandare avanti il circo. È un problema dell’Occidente, come ci ha giustamente ricordato Barbara Bibbò giornalista presso le Nazioni Unite a Ginevra ed ex producer per Al Jazeera. E non sempre è una questione di soldi, di bigliettoni (tanti). Le federazioni di Olanda, Inghilterra, Galles, Germania, Danimarca, Germania e Svizzera, Belgio hanno ...