Napoli | controlli su 47 bus turistici | 15 sanzioni

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 21 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Quarantasette bussono stati controllati nel fine settimana dalla polizia locale a seguito dell’ordinanza, che ha previsto il divieto di circolazione nel Centro Storico per gli autobusnei giorni festivi e prefestivi fino all’otto gennaio e l’Istituzione di aree per la sosta riservate e spazi per la fermata, al fine di consentire la salita e la discesa dei passeggeri: 15 sono stati sanzionati per violazione dell’ordinanza e 5 per il mancato rispetto dei tempi di guida. Nelle zona dei Colli Aminei e in Piazza Carlo III isono stati estesi anche ai veicoli dedicati al trasporto scolastico cittadino: 12 i veicoli sottoposti al controllo ed 1 è risultato privo di autorizzazione comunale e pertanto sottoposto a fermo amministrativo per 2 mesi con ritiro ...