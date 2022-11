Max Pezzali | due nuove date ad Assago per il tour nei palasport

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 21 novembre 2022) Dopo l’annuncio di nuovi sold out si aggiungono altre dueal Mediolanum Forum diper ilneidi MaxÈ inarrestabile il successo delnei2022/23 di Max#HITSONLY. Sono ora sold out anche la data a Bologna e le dueprimaverili di Milano precedentemente annunciate, e si aggiungono due nuovi appuntamenti milanesi al Max30, prodotto e organizzato da Vivo Concerti: i live annunciati oggi si terranno giovedì 20 e venerdì 21 aprile 2023 al Mediolanum Forum. I biglietti per le duemilanesi sono disponibili online su www.vivoconcerti.com da martedì 22 novembre 2022 ore 11:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 27 novembre ...