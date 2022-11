Maneskin in reggicalze agli American Music Awards

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ihanno ritirato il premio deglipresentandosi in, conquistando ancora una volta i fan.: iritirano il premio insu Donne Magazine.

... tutti e quattro si sono presentati in giacca e cravatta, ma con unal posto dei ... Successivamente ihanno festeggiato il trionfo americano anche sui social. "Siamo sbalorditi ...Ancora un successo oltreoceano per i. Nella notte, la band italiana si è aggiudicata la vittoria nella categoria a Favorite ... giacca, cravatta, pantaloncini e, fra gli applausi ...American Music Awards: vincono i Maneskin. “Beggin” è stata il primo grande successo a far scalare la classifica americana delle hit.Continuano i successi dei Maneskin oltreoceano: la band italiana ha trionfato agli American Music Awards con il brano 'Beggin' ...