GF VIP | Alfonso Signorini bloccato in aeroporto a Parigi | la puntata è a rischio?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 21 novembre 2022) È aladel GF Vip di stasera, lunedì 21 novembre, perchéin. La sua presenza nella diretta, visto la problematica, è in forse. GF VIP:all’Sembrano davvero non voler finire mai gli imprevisti per il GF Vip è questa volta tocca ad. Dopo tutto il caos legato al Covid, che sta continuando a tenere sotto scacco i vipponi all’interno della casa, adesso rischia di saltare per lui la diretta di questa sera 21 novembre. Non c’entra il virus, per cui la produzione ha trovato una soluzione facendo collegare in remoto i gieffini positivi, ma un ritardo aereo, in particolare quello di...