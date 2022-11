“Cosa mi ha fatto Maria De Filippi” UeD | Ida Platano ha aspettato di uscire per parlare

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 21 novembre 2022) UeD, messaggio di IdaDedopo l’addio. La dama bresciana lo ha affidato ad Instagram. Sono stati giorni molto pieni per Ida che ha deciso didal programma insieme ad Alessandro vicinanza. Una scelta a dir poco contestata dai fan con Riccardo Guarnieri che sembra non aver proprio mandato giù la decisione della dama nonostante le dichiarazioni rilasciate al magazine del dating in cui attaccava senza mezzi termini Ida. Spiegava il cavaliere tarantino: “Ida non è cambiata dopo l’estate ma è mutata completamente in seguito all’ultima cena che abbiamoin primavera. In realtà la Ida che vediamo oggi è un’evoluzione della persona con cui ho avuto a che fare già qualche tempo da: una donna che non scende a compromessi, neanche in amore, e che credo da tempo non sia ...