Coppia uccisa a coltellate in casa | l' ex marito si suicida

(Di lunedì 21 novembre 2022) Sotto choc la comunità di Spinea, in provincia di Venezia: un uomo e una donna sono stati trovati uccisi nella loro abitazione. L'ex di lei si èto in un capannone

Duplice omicidio nel Veneziano. Nella serata di ieri sono stati ritrovati i corpi senza vita di un uomo e una donna, conviventi, uccisi a coltellate nella loro abitazione di Spinea. Le vittime sono ...10.56,trovato morto ex marito E' stato ritrovato morto all'interno di un capannone di Oriago di Mira, nel Veneziano, l'uomo che ieri sera avrebbe ucciso l'ex moglie e il suo nuovo compagno a ...Duplice omicidio nella notte a Spinea (Venezia): un uomo e una donna, che vivevano insieme, sono stati trovati uccisi ieri sera a coltellate nella loro casa in via Leopardi. L'ex marito ...