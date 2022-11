(Di lunedì 21 novembre 2022) Associazione di tipo mafioso, fittizia intestazione di beni, riciclaggio e autoriciclaggio, questi ultimi reati aggravati dalla finalità e modalità mafiose. Sono i reati contestati dalla Procura di, a vario titolo, a Nicola Schiavone,del capodeiFrancesco Schiavone, detto “”, 44 anni, e ad Alessandro Ucciero, 52 anni, ai quali la Dia diha notificato una misura cautelare in carcere. Le misure cautelari sono frutto di un’indagineDda sulla gestione degli appalti pubblici da parte deldi Casal di Principe di cui Schiavone è ritenuto un referente storico. Nicola Schiavone, soprannominato “ò russ” (il rosso) venne arrestato dai pm antimafia Antonello Ardituro e Marco Del Gaudio. Al termine del processo ...

Clan dei Casalesi, due arresti: c'è anche il nipote di Sandokan. L'indagine della Dda di Napoli Nell'ambito di un'indagine coordinata della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, personale della Direzione Investigativa Antimafia, articolazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell ...Sono gravemente indiziati dei reati di associazione di tipo mafioso, fittizia intestazione di beni, riciclaggio ed autoriciclaggio. Due napoletani sono stati arrestati ...