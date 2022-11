Carlos Monzón | il fascino della violenza

Tuttosport

5/7/1971, Monte Carlo: Nino Benvenuti (sinistra) controMonzon. Foto Getty Il senso della boxe Forse non c'è una chiave per schiudere il senso della vita, forse nemmeno il senso della boxe. Di ...Lo chiamavano "Escopeta". Nello spagnolo degli argentini, è il fucile. Ma, per rendere ancora meglio il concetto con un italiano quasi vernacolare, la schioppettata. Quella che ti fa secco. E non c'è ... Muore la leader delle Madri di Plaza de Mayo: Argentina con il lutto al braccio