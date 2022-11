?????Domenica e lunedì di riposo per la Vero Volley Monza

Leggi su seriea24

(Di lunedì 21 novembre 2022) Due giorni di day off per laVolley Monza di Massimo Eccheli, reduce dalla vittoria per 3-2 contro Cisterna che ha regalato due punti preziosi in chiave classifica. I monzesi, al momento noni, in attesa delle ultime sfide di giornata in programma stasera, sono tornati al sorriso dopo due sconfitte consecutive, alzando il morale in vista del prossimo match fissato in calendario:27 novembre, alle ore 20.30, a Padova, contro la Pallavolo Padova. Per i blu, trascinati da uno straordinario Grozer, quella contro i laziali è stata la terza vittoria stagionale, la seconda casalinga. In trasferta, invece, i lombardi puntano al bis dopo il trionfo a Piacenza per 3-1. ALLENAMENTI NOVEMBRE 202221LiberoMARTEDÌ 22Ore 9.00 – 11.30 Pesi + Allenamento tecnicoOre 15.30 – 18.00 Allenamento tecnicoMERCOLEDÌ 23Ore 10.30 – 12.30 ...