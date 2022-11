Pirelli amplia la gamma 2023 di pneumatici F1 con la sesta mescola

(Di domenica 20 novembre 2022) Il fornitore unico didella Formula 1 dispone attualmente di unadi cinque mescole tra le quali può selezionare i tre set dida utilizzare durante un weekend di gran premio. Simone Berra, ingegnere capo diper la F1, ha rivelato che per ilverrà introdotta nellaunavicina all’estremità più dura della scala. “Abbiamo una nuova versione del C1 pneumatico più duro”, ha spiegato Berra. Quindi il C1 non è più l’attuale C1 – è un nuovo pneumatico che dovrebbe fornire più grip rispetto al vecchio, che era, diciamo, meno aderente”. La“È stata testata in Texas, la nuova C1, e la nuova C1 fornisce più aderenza. Il C1 ...

Milano Finanza

Il nuovo concept Il Dragster 500GPla panoramica Italjet che comprende gli esemplari ... calzano pneumatici. La sella è presente a 820 mm d'altezza e il serbatoio del carburante può ..."La sterlinale perdite per effetto delle indicazioni sui prossimi eventuali rialzi del ... In calo Ferrari all'indomani della trimestrale, così come nel settore auto Iveco Group e& C . ... Pirelli amplia la gamma dei pneumatici per mountain bike, ma il settore auto resta un'incognita per gli analisti - MilanoFinanza.it La pista di Mandalika è stata riasfaltata, perciò saranno molte le incognite per il weekend della Superbike. Pirelli non si fa trovare impreparata e per il round indonesiano porta una scelta più ampia ...