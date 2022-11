Novak Djokovic vince le ATP Finals | “Stagione inusuale Aspetto il permesso per giocare altri tornei”

Leggi su oasport

(Di domenica 20 novembre 2022)ha vinto le ATP2022. Il serbo ha sconfitto il norvegese Casper Ruud per 7-5, 6-3 nell’atto conclusivo andato in scena al PalaAlpitour di Torino. L’ex numero 1 al mondo si è imposto con grande autorevolezza nel capoluogo piemontese, piazzando un cruciale break sul finire del primo set e poi giganteggiando in lungo e in largo contro lo scandinavo nella seconda frazione. Si tratta di un’affermazione di lusso per il fuoriclasse balcanico, che è riuscito a chiudere laal quinto posto nel ranking ATP.ha conquistato il torneo di fineriservato ai migliori otto tennisti dell’annata agonistica, imponendosi per la sesta volta in carriera ed eguagliando lo storico record di Roger Federer. Il 35enne ha festeggiato da ...