LIVE – San Donato-Virtus Entella 1-1 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di domenica 20 novembre 2022) Al Gastone Brilli-Peri è tutto pronto per il fischio d’inizio di San, match della quattordicesima giornata del girone B di. Scontro di alta e bassa classifica quello di oggi, con i padroni di casa ultimi, a soli 8 punti, e con gli ospiti in seconda posizione, a pari punti col Cesena primo. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Si gioca alle 17:30 di domenica 20 novembre. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 San1-1 (53? Marzierli, 67? Palmieri) 72? – Erroraccio di Toscano, che sotto porta spare alle stelle. 67? – Passano pochissimi secondi, e questa volta il gol di Palmieri è ...

