LIVE – Catanzaro-Gelbison 0-0 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di domenica 20 novembre 2022) Al Nicola Ceravolo è tutto pronto per il fischio d’inizio di, match della quattordicesima giornata del girone C di. Scontro di alta classifica quello di oggi, con i padroni di casa in testa al campionato, con 35 punti, e con gli ospiti in sesta posizione, con però 16 punti di distanza. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Si gioca alle 14:30 di domenica 20 novembre. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F50-0 1? – Partiti. Al via il match tra. SportFace.

...30 Recanatese - Rimini 17:30 San Donato - Entella 17:30 Vis Pesaro - Fermana 17:30 ITALIA SERIE C - GIRONE C ACR Messina - Potenza 14:30 Calcio Giugliano - Monopoli 14:30- Gelbison 14:30 ......del giorno su Calciomagazine MONDIALI 17:00 Qatar - Ecuador AMICHEVOLI 20:45 Austria - Italia LEGA PRO 12:00 Carrarese - Olbia 14:30 Alessandria - Siena Calcio Giuliano - Monopoli- ...Quattordicesima giornata del girone C della serie C, il Catanzaro riceve in casa la Gelbison, il Crotone rende visita alla Viterbese. AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE delle sfide odierne ...Tra poco allo stadio ‘Nicola Ceravolo’ andrà in scena la sfida valevole per la quattordicesima giornata del Girone C di Serie C tra Catanzaro e Gelbison. Una sola ...