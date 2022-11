In Spagna è allarme Morata | si ferma in allenamento in Qatar A rischio l’esordio?

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 20 novembre 2022) Inscatta l’. L’attaccante non si è allenato con i compagni della Nazionale, questa mattina, nella penultima seduta prima delal Mondiale incontro il Costa Rica. Lo scrive Marca. “Álvaronon ha lavorato con i compagni nell’di questa domenica, il penultimo prima delcontro il Costa Rica.Il lavoro era previsto per le dieci del mattino e l’attaccante non ha potuto allenarsi normalmente, ha rallentato ed è rimasto ai margini del gruppo per tutta la seduta. Per ora non è escluso per la partita di mercoledì, ma cominciano a crescere i timori per le sue condizioni fisiche”.non ha giocato contro la Giordania, due giorni fa, per un fastidio all’anca. Si è unito al gruppo ...