Il Catanzaro non fa sconti alla Gelbison | 3-0 al Ceravolo

(Di domenica 20 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTroppoper lache cede il passocapolista del girone meridionale di serie C. Le aquile calabresi sbloccano la partita al 22? con Iemmello per poi gestire con tranquillità il confronto e rimpinguare il bottino altre due volte nel corso della ripresa prima con Biasci e poi ancora con Iemmello che vanno a fissare il definitivo 3-0. Laresta così al settimo posto a quota 19. Non perde il passo ildi Vivarini che mantiene il vantaggio di 4 punti sulla seconda, il Crotone. Nel prossimo turno i cilentani ospiteranno il Picerno, oggi vittorioso contro l’Avellino.3-0(3-5-2): Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Situm (34’st Tentardini), Verna, Ghion ...

Mirko Spadaro - - > Un Girone C di Serie C sempre più a vocazione calabrese. e Crotone intendono fermare i propri, alti, ritmi di marcia e continuano a macinare punti e successi. In testa al girone resta saldamente il che con il successo per 3 - 0 ai ...Continua la marcia del che sembra davvero inarrestabile. La squadra di Vivarini si accontenta dei tre punti ma stravince anche questa volta superando per 3 - 0 la Gelbison ed allunga sul secondo posto ... In casa Gelbison si sapeva che la trasferta al Ceravolo con la capolista Catanzaro era una missione difficile e puntalmente il campo ha confermato le indicazioni e le previsioni della vigilia ...