Highlights e gol Catanzaro-Gelbison 3-0 | girone C Serie C 2022 2023 VIDEO

Glie idi Padova - Albinoleffe , match valevole per la quattordicesima giornata del girone A Serie C 2022/2023 , in cui i padroni di casa non sono riusciti ad andare oltre uno spettacolare ...Ecco glidel match.Highlights Roma-Sampdoria Women: gol e azioni salienti della nona giornata del campionato 2022/23 – VIDEO La Sampdoria Women cade contro la Roma in occasione della nona giornata della Serie A Femminil ...i protagonisti degli highlights delle gare sono gli attaccanti, incaricati di buttare il pallone alle spalle del portiere avversario per regalare la vittoria alla propria squadra. Non è raro, però, ...