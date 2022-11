Guerra in Ucraina | “potenti esplosioni” nell’area centrale Zaporizhzhia

RaiNews

'Chiunque sia responsabile deve smettere immediatamente', ha dichiarato il capo dell'Agenzia atomica internazionale, Rafael Grossi, lanciando un appello ade Russia affinché accettino di realizzare al più presto possibile una zona di sicurezza nucleare intorno all'impianto controllato dai russi. Raid su Kherson dell'esercito russo. La società ...All'Angelus ha invece ricordato il dramma dellain: "Il nostro tempo sta vivendo una carestia di pace: pensiamo a tanti luoghi del mondo flagellati dalla, in particolare alla ... Procura Kiev: 8.300 i morti dall'inizio della guerra. Mykolaiv e Kherson senza acqua e elettricità - Capo Aiea: a Zaporizhzhia si gioca col fuoco, stop raid - Capo Aiea: a Zaporizhzhia si gioca col fuoco, stop raid Le trattative di pace non convincono l'Ucraina. Il governo di Kiev sta recuperando terreno sul campo di battaglia e non intende cedere neanche un ...