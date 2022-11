Genitori sull’orlo di una crisi di nervi | cosa succede se crollano mamma e papà

Leggi su tpi

(Di domenica 20 novembre 2022) «Ladi oggi è quella degli adulti, non dei nostri figli». Sono le parole che lo scrittore Daniele Mencarelli, che si è aggiudicato il Premio Strega Giovani nel 2020 con il romanzo Tutto chiede salvezza (Mondadori), ha utilizzato durante un’intervista uscita alcune settimane fa sul quotidiano Il Foglio. Dal romanzo di Mencarelli è stata tratta l’omonima serie televisiva di sette episodi, con la regia di Francesco Bruni. La serie, pubblicata il 14 ottobre 2022 su Netflix, racconta l’esperienza di Daniele, un ventenne che si risveglia in reparto psichiatrico contro la sua volontà, e i giorni successivi al trattamento sanitario obbligatorio. Le trasformazioni dell’adolescenza e della prima giovinezza, il disagio mentale, l’importanza della “cura” come «un’azione quotidiana fatta di gesti fulminei che accadono improvvisi in un preciso momento» sono i temi centrali ...