F1 Gp Abu Dhabi | Verstappen vince e Leclerc secondo nel Mondiale 2022

(Di domenica 20 novembre 2022) (Adnkronos) – La Red Bull di Maxanche il Gp di Abu, ultima gara del, dominando la gara dall’inizio alla fine e terminando alla grande l’annata che regala all’olandese iltitolo iridato consecutivo.posto che vale anche ilgradino nella classifica delpiloti per la Ferarri di Charles. Il monegasco precede l’altra Red Bull di Sergio Perez che si deve accontentare dell’ultimo gradino del podio. Quarta l’altra Ferrari di Carlos Sainz che chiude davanti alla Mercedes di George Russell. Sesta la McLaren di Lando Norris, seguito dall’Alpine di Esteban Ocon e l’Aston Martin di Stroll. A completare la top ten la McLaren di Daniel Ricciardo e ...

- " Spero che l'anno prossimo potremo salire l'ultimo gradino e lottare per il titolo , ma considerando l'anno scorso è un grande passo avanti ". Charles Leclerc ha parlato così dopo il , ...Bagarre nei primi giri del Gp di: guarda la ...Ferrari che batte la Mercedes nel Mondiale Costruttori. Terzo posto per Perez, Sainz ai piedi del podio ABU DHABI - E' Max Verstappen a conquistare il Gran Premio di Abu Dhabi, valevole per l'ultima t ...La Rossa ha la meglio sulla Mercedes nel Mondiale Costruttori. Vince Verstappen, quarto Sainz dietro a Perez. ABU DHABI - Max Verstappen vince il Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento stagiona ...