Dietro una questione di soldi | Qatar 2022 | la vergogna di Infantino

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 novembre 2022) Il bla bla di ieri firmato Gianniè semplicemente inaccettabile e noialtri, a differenza sua, non utilizzeremo giri di parole o paraculismi vari. Il numero 1 del carrozzone Fifa dice così, ai margini del deserto, con fare da attore consumatissimo: «Oggi mi sento del, mi sento arabo, africano, gay, disabile, lavoratore migrante». Tra una frase e l'altra, studiatissime pause ad effetto che dovrebbero farci pensare. Già, ma a cosa? Che la Fifa sia imbrattata da decenni ce l'ha spiegato per bene la docu-serie Fifa-Tutte le rivelazioni di Netflix (quattro fittissimi episodi), roba che ti alzi dal divano alla fine della proiezione e pensi «orcamiseria, ma cosa lo guardo a fare, il calcio?». Parla di tangenti, mazzette insanguinate, appalti truccati e truccatissimi, assegnazioni mirate, inciuci vari. E tu cerchi appigli per restare attaccato ...