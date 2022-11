Chris Hemsworth | «Ho scoperto una predisposizione genetica all' Alzheimer per questo mi prenderò una pausa»

(Di domenica 20 novembre 2022) In un incontro esclusivo con Vanity Fair, l'attore parla di film, del futuro di Thor, dei suoi affari, della paternità e di come laabbia stravolta la sua esistenza

...serie di test e di analisi del sangue fatti durante la preparazione delle riprese della nuova produzione firmata Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)...Purtroppo, nel recente episodio di ' Limitless ' su Disney plus , parlando attraverso la serie ha rivelato di avere la predisposizione genetica al morbo di Alzheime r, proprio come l'...Chris Hemsworth si è detto favorevole allo scontro tra DC e Marvel al cinema, ipotizzando una lotta tra Thor e Aquaman ...L'attore, dopo averlo scoperto, ha deciso di prendersi una pausa dal cinema.