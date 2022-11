Bonaccini rompe gli indugi | Mi candido alla segreteria Pd | serve una classe dirigente nuova E apre al M5S

(Di domenica 20 novembre 2022) "Ho deciso di candidarmidel Partito democratico". Lo ha annunciato il governatore dell'Emilia Romagna Stefano, parlando al circolo Pd di Campogalliano. "Mi è parso giusto dirlo prima di tutto a voi e dirlo qui. Agli iscritti del mio circolo, ai compagni e alle compagne. Agli amici del mio Comune. Sono nato proprio qui e ci ho abitato fino a cinque anni" aggiunge. "Abbiamo tanto da fare e da rigenerare. E non basterà un congresso. Ci aspetta un vera e propria traversata del deserto perché il nostro compito è far tornare il Pd un grande partito popolare, perno di un centrosinistra capace di battere la destra nelle urne alle prossime elezioni". Così Stefanoal circolo di Campogalliano dopo aver annunciato la sua candidaturadem. ...

