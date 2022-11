Bonaccini | “No a classe dirigente e candidature selezionate da correnti”

(Di domenica 20 novembre 2022) (Agenzia Vista) Campogalliano 20 novembre 2022 “Non possiamo più permetterci di selezionare le classi dirigenti attraverso le, né di organizzare il partito stesso o il suo funzionamento attraverso le, né fare leattraverso le percentuali di. Il meccanismo non funziona, alla lunga non seleziona il merito o la fedeltà, crea frammentazione e fa perdere consensi”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Emilia – Romagna Stefanoannunciando la sua candidatura a Segretario del Partito Democratico dalla sede del circolo di Campogalliano in provincia di Modena. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

