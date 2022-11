Ucraina | Zelensky chiude ai negoziati | “Ogni concessione non può essere definita pace Serve completa demolizione dell’aggressione”

(Di sabato 19 novembre 2022) “Qualsiasidella nostra terra o della nostra sovranità non può. I compromessi porteranno nuovo sangue. Una veraduratura e onesta non può cheil risultato dellarussa”. In un videomessaggio all’International Security Forum di Halifax, postato anche su Telegram, il presidente ucraino Volodymyrfa tabula rasa rispetto alle parole pronunciate meno di ventiquattr’ore prima dal suo consigliere Mykhailo Podolyak. In un briefing con la stampa, infatti, il capo negoziatore di Kiev aveva affermato che se la Russia avesse perso una delle città-simbolo sotto il suo controllo – ad esempio Lugansk – la guerra avrebbe potuto “finire anche ...

