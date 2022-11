Qatar 2022 | è finalmente arrivato il momento delle nazionali africane?

Leggi su 11contro11

(Di sabato 19 novembre 2022) Sono 5 le rappresentanti del continente africano che, da domenica, saranno di scena in. Popoli a lungo oppressi e sottomessi ai regimi coloniali che dagli anni 60-70 cercano un’indipendenza totale, anche calcistica. Paesi che hanno visto i loro giocatori migliori giocare per altre, perché la madrepatria non aveva strumenti per essere competitiva. Ma adesso la musica sembra differente, sembra avere il volume più alto. Ecco perché Marocco, Senegal, Ghana, Camerun e Tunisia proveranno fino all’ultimo a strappare un pass per gli ottavi, anche se, per alcune di loro, l’impresa sarà titanica. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio le 5che si accingono ad affrontare il più “polemico” e “polemicizzato” dei Mondiali nella storia della FIFA....