(Di sabato 19 novembre 2022) Roma, 19 nov – Elonnon finisce mai di stupire, il nuovo proprietario diha interpellato, tramite un, il popolo del socialpossibilità dio meno l’ex presidente degli Stati Uniti d’America Donaldall’interno della community. Nelle ultime ore l’uomo più ricco del mondo, all’interno della vasta operazione di moderazione dei contenuti su, aveva ripristinato alcuni account bloccati come quelli dell’attrice Kathie Griffin, lo psicologo Jordan Peterson e la pagina di satira Babylon Bee. Ildiincentratolibertà di parola Il tentativo diè stato un vero e proprio successo: in meno di mezz’ora hanno partecipato al ...

Il Primato Nazionale

Il nuovodel social al vicepremier italiano che aveva chiesto di incontrarlo: non vedo ...Su Facebook è diventato virale un video in cui il neodi Twitter, Elon, licenzia una sua presunta dipendente nel corso di quella che sembra essere la registrazione di un podcast o di un programma radiofonico. Non sorprenderebbe troppo, ... Musk padrone assoluto su Twitter: con un sondaggio chiede se riammettere Trump sulla piattaforma La notizia del giorno è che Elon Musk, neo “padrone” di Twitter, ha lanciato un sondaggio sul social per chiedere agli iscritti di votare per consentire all’ex presidente Trump di riaprire il suo acco ...Conquistata la società, Elon Musk si scaglia contro i falsi profili e gli eccessi del «politically correct», procede con licenziamenti di massa e, dopo aver suggerito di votare repubblicano alle elezi ...