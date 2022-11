Lotito | «Luis Alberto vuole andare via? Porti una squadra con i soldi»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 19 novembre 2022) Il Messaggero fa chiarezza oggi sulla posizione del presidente della Lazio, Claudioe la recente situazione con. Il centrocampista spagnolodalla Lazio per trovare unache lo valorizzi al meglio. «Seunacon i(almeno 20-25 milioni, con il 20% da riconoscere al Liverpool, ndr), perché io non ci penso proprio a darlo in prestito a gennaio. E non ho ricevuto nessuna richiesta dall’Atletico. Al momento, la situazione non è cambiata rispetto all’estate quando il Siviglia lo aveva forse illuso. Non sto a nessun giochetto,è forte, un valore ...