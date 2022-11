LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2022 in DIRETTA | griglia di partenza | pole Verstappen Seconda fila per le Ferrari

(Di sabato 19 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.04 Max, quindi, è di nuovo ine domani cercherà di chiudere la sua stagione con l’ennesima vittoria. Perez e Leclerc si giocheranno laposizione mentre le Mercedes cercheranno la risalita con il loro passo gara 16.02 RIEPILOGO TEMPI Q3 1 MaxRed Bull Racing1:23.824 6 2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.228 63 Charles LECLERC+0.268 5 4 Carlos SAINZ+0.418 5 5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.684 6 6 George RUSSELL Mercedes+0.687 6 7 Lando NORRIS McLaren+0.945 6 8 Esteban OCON Alpine+1.006 6 9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.137 5 10 Daniel RICCIARDO McLaren+1.221 16.01 E quindi Maxè di nuovo in! Perez secondo sfruttando ...

...del nostro Federico Albano relativa alle PL3 si è soffermata sul motore Ferrari che sembra essere la principale causa del ritardo delle F1 - 75 rispetto alle Red Bull e alle Mercedes qui adDhabi ...Alla Red Bull non resta che mettersi ancora una volta davanti a tutti in questa appassionante ultima caccia alla pole position del GP diDhabi per concludere, con il piede giusto, il weekend che ...Ultima battaglia alla partenza al palo. Si va in scena a Yas Marina, con la tabella dei tempi aggiornata giro dopo giro ...Il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha respinto le accuse di parzialità nei confronti della Mercedes e ha risposto alle preoccupazioni per le fughe di notizie avvenute per la vicenda budget ...