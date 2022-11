Glicemia? Allena questo muscolo da seduto rimarrai stupito

Leggi su formatonews

(Di sabato 19 novembre 2022) Unnel nostro corpo, se viene attivato correttamente anche quando siamo seduti, potrebbe migliorare la nostra salute. Si tratta della salute metabolica e quindi aiuta nella prevenzione del diabete. Quello che è emerso dalla ricerca riguarda unnello specifico, ossia ilsoleo del polpaccio a cui bisogna prestare attenzione quando siamo seduti e quando non eseguiamo nessuna attività fisica in posizione eretta. Di cosa si tratta ?da(pixabay.com)È unche riguarda solo l’1% del peso corporeo, quindi davvero una minima parte. Se viene messo in attività nel modo corretto ha dei vantaggi davvero ...