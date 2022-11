Giudice di Genova ordina a Google di togliere false recensioni

(Di sabato 19 novembre 2022) Il tribunale civile dihato adi rimuovere lesu un ristorante genovese e di ripristinare il punteggio assegnato al negozio prima dei commenti finti. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Goo gle pagherà 391,5 milioni di dollari dopo l’accusa di scorretta gestione del tracciamento della posizione La sentenza, come raccontato daToday, è stata emessa dalla prima sezione del tribunale civile. Ilha stabilito che “in tema di responsabilità degli hosting provider (quale èIreland) la Cassazione stabilmente statuisce che la responsabilità derivante dallo svolgimento di attività di hosting sussiste in capo al prestatore di servizi di rete che non abbia provveduto ...

La sentenza, come raccontato daToday, è stata emessa dalla prima sezione del tribunale civile. Ilha stabilito che "in tema di responsabilità degli hosting provider (quale è Google ... Giudice di Genova ordina a Google di togliere le false recensioni Dal tribunale si sottolinea come il motore di ricerca avrebbe potuto riconoscerne la falsità ed eliminarli autonomamente ...