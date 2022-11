Filtri d’amore ed altri miracoli | in scena domani

Napoliclick

... la spiritualità: ma gli affetti, la famiglia e l'"Sono ... Una certa pratica religiosa, come andare in chiesa e pregare, è'... Dice le cose che deve dire, ma con affetto e senza, cosa al ...... Teresa ha spiegato il suo punto di vista, senza: '... Non dico che prima pernon facevo questo, prima permi sono ...2016 (il matrimonio è stato trasmesso a Pomeriggio 5 di Barbara'... Filtri d'amore ed altri miracoli: lo spettacolo de Il Pozzo e il Pendolo