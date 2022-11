Cos’è il flight shaming? Via al processo ai jet

Leggi su quifinanza

(Di sabato 19 novembre 2022) Chiara Ferragni e Fedez probabilmente non si sarebbero mai aspettati che un viaggio in jet verso Ibiza avrebbe scatenato tante polemiche. Il primo agosto scorso l’account Instagram @jetdeiricchi, che ricostruisce quanto inquinano i voli privati in Italia, aveva riportato che la famiglia “Ferragnez” era andata in vacanza a Ibiza in jet privato, emettendo nell’atmosfera una quantità di Co2 equivalente a quella emessa da due persone in un anno intero per l’insieme dei loro trasporti. «Non uso più il jet privato perché inquina e mi hanno talmente rotto che non lo uso più». La dichiarazione è arrivata pochi giorni fa dai microfoni della trasmissione Muschio Selvaggio, il podcast condotto da Fedez con Luis Sal. Mettendo fine in qualche modo alle polemiche. Questo è uno dei casi recenti più famosi di: cioè la tendenza di criticare qualcuno a ...