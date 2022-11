Cos' è accaduto in studio | la gola profonda che smaschera la Palombelli

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 novembre 2022) Forum si conferma un grande successo per le reti Mediaset. "Gli ascolti e il gradimento di questo programma sono una sicurezza della nostra televisione: puntuali, precisi e inossidabili", commenta Giancarlo De Andreis, giornalista e autore televisivo. Tra le chiavi di successo, le diatribe nel pubblico che "caso dopo caso si divide tra innocentisti e colpevolisti". Ma non solo, perché nel programma condotto da Barbarae in onda nella fascia oraria del mezzogiorno su Canale5 e in quella del primo pomeriggio su Rete4, "tutto funziona, come la produzione che ricrea abilmente indibattiti e processi". Nonostante la leadership, la concorrenza non manca. Come ricordato nella rubrica di DiPiùTv nelle stesse ore in Rai c'è Antonella Clerici con È sempre mezzogiorno. A differenza di Forum, quello della Clerici è un programma molto ...