Calendario ATP Finals 2022 oggi | orari semifinali 19 novembre | ordine di gioco | programma | tv | streaming

(Di sabato 19 novembre 2022) Le ATPsono vicinissime al traguardo. Quest’si terranno ledel Master di fine anno, con tre giocatori al debutto al penultimo atto e il solito, inossidabile Novak Djokovic a fare da punto fermo come unico giocatore a punteggio pieno dopo i primi sei giorni di gare. Sarà proprio il serbo a scendere in campo nel primo singolare alle 14.00 contro Taylor Fritz. Il 21 volte vincitore Slam ha uno score immacolato contro lo statunitense, cinque vittorie in altrettante sfide, ma il campione di Indian Wells ha dalla sua il non avere nulla da perdere. In serata invece Casper Ruud, uscito vincitore dal gruppo verde, incrocerà Andrey Rublev, che si è guadagnato il pass ieri sera battendo Stefanos Tsitsipas. Il russo ha vinto quattro dei cinque incroci con il norvegese, che però si impose l’unica volta ...